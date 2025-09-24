「何年もストレスです」――。そう悲痛な叫びを寄せたのは、近隣住民の路上駐車に悩む関西の60代女性。自宅ガレージに駐車するのも困難になっているという。（文：林加奈）女性は次のように書いている。「お向かいや斜め向かいのお宅が、家の前に車を停めることが多く、我が家のガレージに車の出し入れがとてもしづらいです」「未だに解決していません。何年もストレスです」これは確かに迷惑極まりない。「何時間も停めていること