良かれと思って取引先の昼食代を支払ったら、会社から経費精算を拒否された。そんな残念なエピソードが大阪府の60代男性から寄せられた。過去に勤務していた会社で顧客と商談後、一緒に昼食をとった。「これからの取引の事を考え、こちらで昼食代を持たせて貰いました」とのこと。ところが「業務報告と共に昼食代の領収書を提出して、請求したところ『相手も普通ならば昼ごはんは食べるだろ？なら、こっちで出す必要はない』と許可