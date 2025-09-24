朝田3姉妹の次女・蘭子を演じる河合優実（24）。彼女の出演シーンをすべて撮り終えた直後には前室でサプライズがあった。「撮影最後の日、河合さんが『餃子が食べたい！』と口にしたことをきっかけに、急きょ、餃子パーティが開催されました。朝田3姉妹に加え、北村さんや高橋文哉さんも参加し、何種類もの餃子を宅配で取り寄せたとか。前室はにんにくの香りであふれたそうです」（前出・NHK関係者）そんな河合は『あんぱん』出演