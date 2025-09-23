株式会社オートバックスセブンは、令和7年秋の全国交通安全運動に合わせ、「オートバックス おクルマ無料安全点検」の内容を拡充し、2025年9月21日から実施している。 同取り組みは、従来の点検項目に加え、「ライトまわり」や「ナットの締め付け確認」などが新たに加わり、安全性向上を図る取り組みとなる。また、交通安全啓発の一環として、アニメ『地球のラテール』とコラボしたキャンペーンも展開。