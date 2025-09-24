３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが２３日、東京ドームでライブ「ＰｅｒｆｕｍｅＺ０／Ｚ５Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”ＥｐｉｓｏｄｅＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」を行い、２２日と合わせて２日間で計９万人を動員した。メジャーデビュー２０周年記念日の２１日に「コールドスリープ（＝人工睡眠、冷凍睡眠）」と称して、年内で活動を休止することを発表。休止前最後の単独公演で全１８曲を披露し、