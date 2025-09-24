自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）が２３日、党本部で共同記者会見と討論会を行った。５候補は、派閥裏金問題に関与した議員を閣僚に起用することについて否定せず。政治不信払拭（ふっしょく）に向け、政治改革に踏み込んだ発言はほとんどなかった。小林、林、