歴史的な猛暑の夏が過ぎ、熱い駅伝シーズンが到来する。学生３大駅伝は１０月１３日の出雲駅伝で開幕し、第２戦の全日本大学駅伝は１１月２日に実施。そして、最終戦の箱根駅伝は２０２６年１月２、３日に開かれる。昨季の箱根駅伝４位・早大は１５年ぶりの箱根路制覇へ、経験豊かな上級生に強力な新入生が加わり選手層が充実。前回箱根Ｖの青学大、同２位の駒大、同３位の国学院大、同５位の中大と今季は優勝を狙える戦力を持つ