「６０」を最も長くつけたのは川相昌弘が８３年の入団から８９年に「０」になるまでの６年間。今季から荒巻悠がつけるまで全ポジションの計２９人が、比較的短い時間背負ってきた。異例と言っていいのが落合博満だろう。ロッテで３度の３冠王、中日でも両リーグ初の打点王、本塁打王を獲得し、９３年オフに導入されたＦＡ権を行使して巨人入り。この時につけたのが「６０」だった。それまではずっと「６」だったが、篠塚和典