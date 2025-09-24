◆秋季兵庫県大会▽３回戦報徳学園５―２明石商（２３日・明石トーカロ）兵庫大会は３回戦が行われ、報徳学園が明石商との強豪対決を制し、８強に進んだ。中尾勇貴中堅手（２年）が５打数３安打、投げては最終回を３者凡退に抑えた。準々決勝で今夏甲子園８強の東洋大姫路に挑む。敗れた明石商は、来春センバツ出場が厳しくなった。＊＊＊＊＊＊＊また一つ、壁を越えた。５―２の９回２死、最後の打者を左飛に