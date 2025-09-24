プロ野球セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。2位DeNAは首位阪神と対戦。2回、筒香嘉智選手の18号ソロで先制すると、同点の5回には桑原将志選手のタイムリーで勝ち越しますが、6回に追いつかれ、そのまま延長戦に突入。11回には満塁の好機をつくるも得点奪えず。2-2の引き分けで試合終了となりました。敗れた阪神は、及川雅貴投手が17試合連続ホールドを記録し、指揮官の藤川球児監督が持つプロ野球記録に並びました。5