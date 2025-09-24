◇プロ野球セ・リーグ DeNA2-2阪神(23日、横浜スタジアム)阪神の及川雅貴投手がDeNA戦の7回にリリーフ登板し、17試合連続ホールドを記録しました。2-2の7回、3番手でマウンドに上がった及川投手は、先頭の林琢真選手をインコースのカットボールで空振り三振。続く打者で代打の松尾汐恩選手がつげられたところで、ハートウィグ投手に交代しました。これで及川投手は17試合連続ホールドを記録。2005年に指揮官である藤川球児監督が記