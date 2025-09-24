島田慎二（しまだ・しんじ）／1970年、新潟県生まれ。日本大学卒業後、マップ・インターナショナル（現エイチ・アイ・エス）入社。2012年千葉ジェッツ運営会社ASPE社長、 2016年Bリーグ理事、2017年Bリーグ副理事長に就任。 2020年に千葉ジェッツを離れ、Bリーグチェアマンに就任（撮影：今井康一）【マップで見る】日本列島はアリーナ構想ラッシュ！計画進行中のアリーナ・スタジアム構想の分布図全国で次々と誕生するスタジアム