筆者初めての「タイミー」は皿洗い。簡単だと思ったのだが……。＊写真はイメージ（写真：ソライロ / PIXTA）病をきっかけに生活を一新しようと、スキマバイトサービス「タイミー」を始めた52歳筆者。ラーメン店、清掃会社、小売店など多彩な現場で奮闘する中で、筆者が見出したものとは――。きっかけは「将来への危機感」ライターとして締め切りに追われるストレスと昼夜逆転の生活。そして長年の食生活の乱れ……。そんなツケ