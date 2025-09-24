ホーナーはどんな形でサーキットに戻ってくるのか(C)Getty Imagesレッドブルのチーム代表を更迭されたクリスチャン・ホーナー氏が9月21日付で正式に退社した。解任発表があったのは7月9日で、その後も身分上はチームに所属していた。【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み続ける…フェルスタッペンの行動を見る『Daily Mail』や『The Times』といった英メディアによると、退職金として8000万ポンド（約159億円）が本人に支払われ