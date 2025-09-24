◆パ・リーグ日本ハム０―７楽天（２３日・エスコンＦ）日本ハム・宮西尚生投手（４０）が、５回に登板し、通算９００試合登板を達成した。プロ野球史上４人目の快挙。１死一、二塁からの登板で四球、犠飛で１点を失って降板したが、新庄監督から記念プレートを受け取り、スタンドへ深く頭を下げた。＊＊＊＊＊＊＊宮西には、新庄監督からの忘れられない言葉がある。５月１０日の楽天戦（エスコン）で中日・岩瀬に並ぶ８７９