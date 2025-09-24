Ｊ２ジュビロ磐田は２３日、ホーム・大宮戦（２７日）に向けて、静岡県磐田市のヤマハ大久保グラウンドで公開練習を行った。前節（２０日）の藤枝戦を１―２で落とし、プレーオフ圏外の７位に後退。大宮は現在８位で、昇格を争うライバルだけに負けられない。注目は磐田Ｕ―１８から昇格して１年目のＭＦ川合徳孟（１８）だ。８月末にＵ―２２日本代表に選ばれ、ミャンマーで行われたＵ２３アジアカップ予選に出場。背番号１０