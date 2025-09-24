カラバオ・カップ3回戦が23日に行われ、バーンズリー（3部）とブライトンが対戦した。オックスフォード・ユナイテッド（2部）との2回戦を6−0で制し、順調に3回戦へと駒を進めたブライトン。今シーズンのプレミアリーグで開幕から1勝2分2敗を記録する同クラブが、2大会連続の3回戦突破をかけてバーンズリーと激突する。なお、在籍4年目を迎えた日本代表MF三笘薫はベンチスタートとなった。試合は立ち上がりの9分にブライトン