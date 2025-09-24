◇セ・リーグ広島5―0巨人（2025年9月23日マツダ）巨漢右腕が3万2000人超の前で満点のプロ初登板。2年ぶりの巨人戦勝ち越しに貢献した。NPBの現役日本選手では秋広（ソフトバンク）と並んで最長身の2メートルを誇る広島のドラフト5位・菊地。5―0の9回に登板し、最後は増田陸を空振り三振に斬るなど3者凡退に抑え「凄い歓声で緊張がほぐれた。真っすぐで押せたし、ゼロで抑えられたので良かった」と破顔一笑だ。全11球中