◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2025年9月23日神宮）祖母にささぐプロ初安打だ。中日のドラフト3位の高卒新人・森駿が「7番・三塁」でプロ初出場し、初安打。5回先頭の第2打席、下川のスライダーにバットを折られながらも、右前へ運んだ。「（記念球は）祖母に。おととい他界してしまって…」。21日に寿美子さんが73歳で亡くなった。「1軍に来れたのも、今日の初安打が（守備の）間に落ちてくれたのも、祖母のおかげだと