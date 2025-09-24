◇パ・リーグオリックス1―0ソフトバンク（2025年9月23日みずほペイペイD）みずほペイペイドームのフェンスが破損し、試合が一時中断するアクシデントがあった。2回に栗原が中堅左フェンス直撃の三塁打。捕球を試みたオリックスの中堅・広岡がフェンスにぶつかった際にスパイクが引っかかったことで、ボールが入るほどのポケットができた。球場係員が修繕処置をほどこし、約3分後に再開。広岡は試合後、「（こんなことは）