【ワシントン＝田中宏幸】２３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は反落し、前日比８８・７６ドル安の４万６２９２・７８ドルとなった。利益確定の売りが優勢となったほか、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２３日の講演で追加利下げに慎重姿勢を示したとの見方が広がった。個別銘柄ではネット通販大手アマゾン・ドット・コムや半導体大手エヌビディア、ＩＴ大手セールスフォースの値下