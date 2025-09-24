アメリカのトランプ大統領は23日、2期目の就任後、初めて国連総会で演説し、国連への批判を繰り返しました。中継です。およそ1時間の演説で、トランプ大統領は国連批判を展開し、国際協調よりもアメリカ第一主義を貫く姿勢を改めて強調しました。トランプ大統領「国連は本来解決すべき問題を解決していないばかりか、我々が解決すべき新たな問題を生み出している」トランプ大統領は、世界各地の紛争解決に取り組んでいると強調し、