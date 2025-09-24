北京市内でこのほど、中国睡眠研究会が主催する「良質な睡眠の力を検証」をテーマにした2025年中国睡眠医学発展フォーラムが開催されました。中国睡眠研究会の発表によると、中国では18歳以上での睡眠障害の発症率が48．5％に達しました。睡眠の問題はますます多くの人々の注目を集めています。いかに良質で健康的な睡眠が得られるかが大きな焦点です。北京大学第六病院の岳偉華院長は、不眠症状に注意するよう呼びかけています。