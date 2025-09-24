ドイツのピストリウス国防相（中央）＝2月、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツのピストリウス国防相は23日、バルト3国や東欧で相次ぐロシアの戦闘機や無人機による領空侵犯について「挑発行為であるのは明白だ。事態をエスカレートさせるわなにかかってはならない」と冷静な対応を呼びかけた。ベルリンで、スウェーデンのヨンソン国防相との共同記者会見で述べた。