◆パ・リーグ日本ハム０―７楽天（２３日・エスコンフィールド）完敗の空気を一瞬で明るく変えた。楽天戦後の本拠・エスコン最終戦セレモニー。日本ハム・新庄剛志監督（５３）は、マイクを手に選手を引き連れ、グラウンドを１周し始めた。「ファイターズ、負けてしまいましたけど喜んでいいものかソフトバンクも負けました。僕たちは１ミリもあきらめてません」と笑わせた。その後の会見では「整列して他のチームと一緒のこと