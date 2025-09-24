◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節清水０―０浦和（２３日・アイスタ）清水はホームで浦和と対戦し、スコアレスドローで終えた。２０日のアウェー・京都戦（１〇０）から中２日。先発５人を入れ替えて臨み、序盤は多くの決定機を迎えたが４試合ぶりの無得点に終わった。一方守備は隙を与えず、Ｊ１では１８年１１月以来、７年ぶりの３試合連続完封。これで５戦負けなしとなり、勝ち点は４０に到達した。健闘したが“満点”とは