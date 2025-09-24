女優の吉岡里帆（32歳）が、9月22日に公開された、BSテレ東YouTubeチャンネルの「シネマアディクト」で、台湾で食べた「くら寿司」の納豆軍艦について「本当に故郷を思う味で。より好きになりました」と語った。映画「九龍ジェネリックロマンス」の舞台が、懐かしさの溢れる街・九龍ということで、吉岡里帆に最近懐かしいなと感じたことや場所があるか質問が出る。吉岡は映画の撮影のために台湾に1か月半ほど滞在し、現地のご飯が