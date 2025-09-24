東京都港区お台場エリアのパレットタウンおよびMEGA WEB（メガウェブ）の跡地にて建設が進められていた「TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）」が完成し、2025年9月15日には開業記念式典が行われました。これまで渋谷区をホームタウンとしてきた、バスケットボールBリーグ1部アルバルク東京の新たなホームアリーナとして使用され、10月3日の宇都宮ブレックス戦で待望のこけら落としを迎えます。トヨタアリーナ東京は、その他