■栗林船 1,440円(+300円、+26.3％) ストップ高 栗林商船 [東証Ｓ]がストップ高。同社は22日、26年3月期の連結業績予想の上方修正を発表。今期の最終利益予想を従来の見通しから18億9200万円増額して37億9200万円（前期比88.4％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して過去最高益を更新する見通しを示し、好感された。今期の売上高予想は7億4700万円増額して537億4700万円（前期比1.3％増）に見直した。4-6月