■スターシーズ 846円(+35円、+4.3％) スターシーズ [東証Ｓ]が大幅反発。19日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に拠点を置くヘッジファンドのロング・コリドー・アセット・マネジメント社による株式保有割合が28.55％と5％を超えたことが判明し好材料視された。保有目的は純投資で、報告義務発生日は9月18日となっている。なお、ロング・コリドー社は