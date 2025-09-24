◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2025年9月23日神宮）ヤクルトは打線が元気がなく、今季16度目の零敗を喫した。主砲・村上が3試合連続で欠場し、中日を上回る8安打で無得点。新人サブマリンの下川は7回3安打2失点の好投が報われず、プロ初黒星がついた。4回に上林に浴びた決勝2ランを悔やみ「ホームランも、その前の四球ももったいなかった」と猛省。高津監督は「非常に内容のある良い投球だった。十分、来年は戦力にな