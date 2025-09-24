◇セ・リーグ巨人0―5広島（2025年9月23日マツダ）巨人は投打に精彩を欠き、マツダスタジアムでは今季2勝10敗で終えた。敵地でのシーズン10敗は通算8度目。広島の本拠地では64年の広島市民球場（4勝10敗）以来61年ぶりの屈辱となった。先発の戸郷が4回4失点で降板。阿部監督は「どこか悪いのかなって心配になっちゃう。本人は一生懸命投げていると思うんだろうけれど、集中力を欠いているように見える」と指摘した。