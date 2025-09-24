秋G1も迫ります！水曜企画「G1追Q！探Q！」は担当記者が出走馬の陣営に聞きたかった質問をぶつけて本音に迫る。「第59回スプリンターズS」は大阪本社・栗林幸太郎（42）が担当。セントウルSを制したカンチェンジュンガを管理する庄野厩舎で攻め専（調教をメインに担当）を務める笠原太朗助手（37）を徹底取材した。「素顔」「異色キャリア」「成長力」の3テーマから強さの秘密を解明した。強烈な末脚でセントウルSを制したカン