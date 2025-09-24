「明治安田Ｊ１、神戸４−０東京Ｖ」（２３日、ノエビアスタジアム神戸）３連覇を狙う神戸はＦＷ大迫勇也（３５）やＦＷ宮代大聖（２５）のゴールで東京Ｖに４−０で大勝し、勝ち点５７で２位に浮上した。首位の鹿島はＣ大阪に３−１で逆転勝ちし、勝ち点６１に伸ばした。先制を許した前半にＭＦ知念慶（３０）が同点とし、後半にＦＷレオセアラ（３０）らが加点した。京都は町田と１−１で引き分け、勝ち点５６の３位。町田は