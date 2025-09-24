◇パ・リーグ西武0―1ロッテ（2025年9月23日ZOZOマリン）西武・与座が8回1失点完投も、最後まで得点が奪えず借金10に逆戻りした。24日に敗れれば、CS出場の可能性が完全消滅する。0―1の9回は無死満塁の好機で後続が凡退し、西口監督は「最後のチャンスを何とかものにして与座に勝ちを付けたかった」と悔やんだ。2回は中堅手の西川が、ワンバウンドした打球を後逸したことを引き金に失点。「体に当てるなりして止めて