10連戦でHR量産、メジャー記録到達なるか米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、21日（日本時間22日）までの10連戦でホームラン5本を放った。現在53発。ナ・リーグ本塁打争いで、首位のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでいる。ドジャース加入から2年、MLB史にその名を残すレジェンドの記録に肉薄している。大谷は20日（日本時間21日）の本拠地ジャイアンツ戦で今季53号ソロを放ち、昨季の自己最多54本まで