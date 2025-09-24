サッカーJ3リーグの高知ユナイテッドSC公式が23日、監督を務めていた元日本代表DFの秋田豊氏が、パワハラ問題により監督を退任することも発表。新監督に白石尚久氏が就任することを発表しました。白石氏は、香川県出身の1975年10月28日生まれ。2008年からスペインなどを拠点に指導を開始し、様々な海外経験を持っています。就任に際して白石監督は、「このたび、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました。このような機