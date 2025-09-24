「社会人野球・日本選手権近畿地区最終予選、 ミキハウス４−０大阪ガス」（２３日、わかさスタジアム京都）３回戦が行われ、大阪ガスは０−４でミキハウスに敗れたが、今秋ドラフト候補の最速１４９キロ左腕・本間悠貴投手（２４）が２番手で登板。２回２／３を２安打無失点と好投した。竹内球団副本部長が視察した阪神含むＮＰＢ４球団が視線を送る中、懸命に腕を振った。六回１死から登板。七回１死一塁では犠打を試みた