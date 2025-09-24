「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）通算１４９本目の本塁打は、“次戦”につながる一本になった。延長ドローに終わった一戦。阪神・大山悠輔内野手（３０）が１点を追う六回、ケイから１２号同点アーチを放った。個人だけではなくチームとして今季、抑え込まれていた左腕からの一発。収穫を語った。「ＣＳで対戦する可能性もある。そういう意味では良かったのかなと思います」。チームで右打者唯一の安打は大