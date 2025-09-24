「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）どこでも任せろと言わんばかりの好投だ。阪神・石黒佑弥投手（２４）が公式戦プロ初先発で５回１失点。「抑えたのは良かったけど、まだまだ課題が見つかったので練習していきたい」。手応えを示しつつ、反省も忘れなかった。唯一の失点は１−０の四回だった。先頭の田中に右翼線へフェンス直撃の三塁打を打たれた。続く二俣の遊ゴロの間に１点を献上した