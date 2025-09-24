世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２２日、バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝に王座決定戦の指令を出したと発表した。合意に達しなかった場合は、１０月２１日に入札となる。ＷＢＣ、ＩＢＦ世界同級王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が１８日に両王座の返上を発表したことで、ＷＢＣ同級王座は空位となっている。キックボクシングから転向した那須川は２０２３年４月にデビューし