トライネンは直近で5敗と苦しいパフォーマンスが続いている(C)Getty Imagesドジャースはポストシーズンを見据えて、課題は救援陣の整備にあるとされる。現地21日に本拠地で行われたジャイアンツ戦では1点リードの8回に登板した、ベテラン救援右腕のブレーク・トライネンが3失点、試合をひっくり返された。【動画】敵地騒然！山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック昨年は救援陣の柱として堅調な働きを見せていたベテラン右