ジューンブレアは芝6Fで6走して全て連対。重賞の近2走も連続で2着に好走した。当初は函館スプリントSからの直行ローテを考えていたが、除外の可能性もあったためCBC賞を挟んだ。武英師は「（2走前に）勝てれば良かったんですけどね。1走多くなってしまいましたけど順調に来ています」と目を細める。大一番に向けて「ペースが速くなっても対応できると思います。スピードを生かす形になるかどうかはジョッキー（武豊）の判断で