北海道深川市内の住宅に設置されたカメラの映像です。無人のリビングに突然現れた赤い手袋をつけた男。その後、別の男も加わり２人で室内を物色します。男の手にはケースに入った現金も確認できます。事件があったのは深川市音江町豊泉の住宅です。９月２２日午後２時まえ、男２人が留守中の住宅に侵入し、現金などを奪って車で逃走しました。（家の住人）「１万１０００円とカメラを持っていかれた。泥棒なんて絶対ないだろ