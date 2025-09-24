7歳馬ヨシノイースターはキャリア31戦目でG1に初挑戦。セントウルS（7着）から中2週の臨戦過程となるが、中尾師は「うまく暑さをしのげているし具合はいい。前走後も硬さはなく、疲れもない」と順調さを伝える。2走前の北九州記念はトップハンデ58キロを背負って2着に奮闘。「最近は爪の不安もなく、調教で負荷をかけることができている」と充実ぶりに目を細めた。