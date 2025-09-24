セントウルS3着のトウシンマカオが悲願のG1初制覇に挑む。高柳瑞師は「日曜も坂路54秒台（54秒6）でやれて順調に来ています。前走もしまいは脚を使って競馬はできています」と穏やかな表情。昨秋スプリンターズSは馬群を縫って伸びるも、ルガルに首差及ばず2着。「中山はいいですね。左回りよりも右回りがいい馬。先週時点で馬体重は480キロちょっとで、いい感じで出せそう」と頂点を見据えていた。