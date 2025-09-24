香港馬ラッキースワイネスは火曜朝、中山競馬場の芝コースをダクとキャンターで流し、パドックと装鞍所のスクーリングも行った。シェク助手は「初めて競馬場のコースでの運動となりましたが、気分良く走っていました。日本への輸送で馬体重を10キロ弱減らしましたが、徐々に戻ってきています」とコメント。24日の追い切りはコンビを組むリョンが騎乗して行う予定。