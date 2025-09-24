「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）ドラフト１位新人の巨人・石塚裕惺内野手（１９）がプロ初安打を記録した。４点を追う五回２死に代打で登場。広島先発・玉村から中前への安打を放ち「今季中に１本打ちたいと思っていたので良かった」と喜んだ。それでもチームの敗戦に「勝っていたらもっとうれしかった。２位争いが激しい中で経験をさせてもらっているので、勝利に貢献したい」と次の目標を見据えた