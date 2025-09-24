金正恩総書記の訪中直後から、北朝鮮で党や政府機関の幹部に対する大規模な粛清が行われているという。党の組織指導部が主導した「責任幹部検閲」が、平壌帰還直後に始まり、宣伝扇動部や軍需工業部、外務省にまで処分が拡大。多数の幹部が解任や「革命化」（強制労役）処分を受け、内部は極度に萎縮した雰囲気に包まれているという。デイリーNKの平壌の情報筋によれば、今回の検閲で最も多くの幹部が解任されたのは党宣伝扇動部だ