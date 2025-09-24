◆大相撲秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）新小結・安青錦は東前頭２枚目・伯桜鵬を寄り切って、初土俵から１２場所連続の勝ち越しを決めた。低く当たって左を差し、伯桜鵬を起こして危なげなく寄り切った。序ノ口デビューから新三役場所まで負け越しなしは、年６場所制の１９５８年以降で元横綱・曙以来２人目の快挙。「師匠（安治川親方）に言われたことをしっかりやってきた結果」と感謝した。ただ、喜ぶ様子は